Kaçak göçmenleri taşıyan TIR sürücüsü tutuklandı

Van'dan Ankara'ya giden Fatih Albayrak yönetimindeki 06 S 8549 plakalı TIR, 7 Şubat'ta Taşova polis uygulama noktasında durduruldu. TIR'ın dorsesinde, çöp yığınları arasında, yaşları 20 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan TIR şoförü Fatih Albayrak, gazetecilerin, " Neden aracınıza aldınız?" sorusuna, "Benim bilgim ve haberim yok" cevabını verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Albayrak, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.