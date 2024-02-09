09 Şub 2024 - 10:39- Gündem G:

Kaçak göçmenleri taşıyan TIR sürücüsü tutuklandı

Amasya'da, 3 kaçak göçmenin içinde yakalandığı çöp yüklü TIR'ın sürücüsü Fatih Albayrak (32), tutuklandı.

Kaçak göçmenleri taşıyan TIR sürücüsü tutuklandı mask
Kaçak göçmenleri taşıyan TIR sürücüsü tutuklandı
Kaçak göçmenleri taşıyan TIR sürücüsü tutuklandı
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Van'dan Ankara'ya giden Fatih Albayrak yönetimindeki 06 S 8549 plakalı TIR, 7 Şubat'ta Taşova polis uygulama noktasında durduruldu. TIR'ın dorsesinde, çöp yığınları arasında, yaşları 20 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan TIR şoförü Fatih Albayrak, gazetecilerin, " Neden aracınıza aldınız?" sorusuna, "Benim bilgim ve haberim yok" cevabını verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Albayrak, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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09 Şub 2024 - 10:39 DHA Amasya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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