Kaçak göçmenleri taşıyan TIR sürücüsü tutuklandı

Van'dan Ankara'ya giden Fatih Albayrak yönetimindeki 06 S 8549 plakalı TIR, 7 Şubat'ta Taşova polis uygulama noktasında durduruldu. TIR'ın dorsesinde, çöp yığınları arasında, yaşları 20 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan TIR şoförü Fatih Albayrak, gazetecilerin, " Neden aracınıza aldınız?" sorusuna, "Benim bilgim ve haberim yok" cevabını verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Albayrak, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.