Er gazilerin özlük hakları için sürdürdüğü hak arayışında yeni bir gelişme yaşandı. Dün gece saat 02.30 sıralarında polis ekipleri tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünden alınarak Gazi Uyum Evi’ne götürülen gaziler, bugün yeniden bakanlık önünde toplandı.

Hak arayışlarını sürdürmek isteyen gazilerin önüne polis barikatları kuruldu. Gaziler, kurulan barikatlara tepki gösterirken, engellemelere rağmen mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Gaziler tarafından yapılan açıklamada, “Gazinin karşısına barikat kurmak, haklı bir mücadelenin önüne geçemez” mesajı verildi.