Okan Buruk'tan USG Maçı Sonrası Açıklamalar!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında sahasında Union SG’ye 1-0 mağlup olarak üç maçlık yenilmezlik serisini noktaladı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk, mağlubiyeti değerlendirirken hem takımının hatalarını hem de maç içi olumsuzlukları dile getirdi.

“Her Şeyi Hakeme Bağlamamak Gerek”

Buruk, mağlubiyeti değerlendirirken şöyle konuştu: “Her şeyi hakeme bağlamamak lazım. Biz de yanlışlarımızı görmeliyiz.”



Hakem kararlarına dair, “İspanyol hakem çok kötü bir maç yönetti. Çok kritik bir hata yaptı! Kırmızı kart vermediği oyuncu golü attı” diyerek, maçın kırılma anında hakemi eleştirdi.



Ancak buna rağmen “Mağlubiyeti sadece hakemlere ve eksiklere bağlamak istemiyorum. Kendi hatalarımızı da gözden geçirmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.



Buruk’un bu ifadeleri, maç sonrası öfke ya da dışa vurumdan ziyade sorumluluk alarak objektif bir değerlendirme çizgisine işaret etti.

Kadro Eksikleri & Sakatlıklar: “Yedek Kulübe de Yeterli Değildi”

Maçta kadro derinliğinin azlığı ve sakatlıkların belirleyici olduğunu vurgulayan Buruk:

“Bugün yedek kulübemiz de yeterli değildi. Jakobs’un sakatlığı de etkiledi.” dedi.



Bu durumun hücum anlamında üretkenliği sınırladığını; “Çözüm aradık ama bireysel olarak hücumda kreatif işler yapmakta zorlandığımız bir gün oldu.” şeklinde özeleştiride bulundu.



“İlk Yarının Üzerine Çok Koyamadık”

Galatasaray’ın maça iyi başlamasına rağmen, üretkenlik anlamında yetersiz kaldığını dile getiren Buruk:

“İlk yarı biraz daha üretken olabilirdik. Rakibimizin topun arkasındaki dizilişini doğru analiz edemedik.” dedi.

Afrika Kupası Etkisi: "Sakatlarımızı iyileştireceğiz ama bu sefer Afrika Kupası'na gidecek oyuncularımız var. 4 oyuncumuz muhtemel Afrika Kupası'nda yer alabilir. Ligde ilk yarının son maçı ve öncesindeki maçlarda sıkıntı yaşayacağız. Milli takımlar oyuncuları hor kullanabiliyor. Parasını siz ödüyorsunuz ama onlar istediği gibi kullanabiliyor. Bu da takımları zorluyor."

Eren Elmalı ve Bahis Cezası Yorumu

Buruk, milli futbolcu Eren Elmalı'ya verilen 4 sene 8 aylık bahis cezasının zamanlamasını eleştirerek, Türk futbolu için üzücü olduğunu ve Galatasaray'ın bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Eren Elmalı Açıklaması: "Zamanlaması Çok Kötü Oldu"

"Eren Elmalı'nın cezası çok üzücü. Türk futbolu için de üzücü. 4 sene 8 ay önce oynadığı varsayılan bir bahis... Böyle bir dönemde çok üzücü. Kısıtlı oyuncularla gidiyoruz, sol bekte de sıkıntı yaşıyoruz."

"Saygı duyuyorum ama zamanlaması çok kötü oldu. Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım için büyük fatura oldu."