Gazze’nin Sessiz Çığlıklarına Sanatla Dikkat Çekildi!

Gazze’de yıllardır süren savaş ve yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Ankara’daki Millet Kütüphanesi’nde “Sessiz Çığlıklar” adlı filografi sergisi açıldı. Sergi, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve binlerce masum sivilin hayatını kaybettiği Gazze’deki trajediyi sanat yoluyla gözler önüne seriyor.

Şehit ve Gazi Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen sergi, Gazze’de yaşanan soykırıma karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Filografi eserleriyle hazırlanan çalışmalar, savaşın yol açtığı acıları ve sessiz çığlıkları güçlü görsellerle ziyaretçilere aktarıyor.

Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen serginin açılışına Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Vali Yardımcısı İzzettin Sevgili, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt ile Mustafa Ak katıldı.

Açılışta yapılan değerlendirmelerde, Gazze’de yaşanan insani krizin unutulmaması gerektiği vurgulanırken, sanatın vicdanları harekete geçirmedeki rolüne dikkat çekildi.