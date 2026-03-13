ERİŞKİN HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ için 2026/91317 İKN ile 16.03.2026 tarihinde saat 11:00 de yapılması planlanan (3) KALEM ELEKTA MARKA CİHAZIN BAKIM ONARIM HİZMETİ alımı ihalesinde;



Bakım Onarım Teknik Şartnamesinin 19. Maddesi “Yüklenici, bakım ve onarımları nitelikli personele yaptıracaktır. Cihazlara servis verecek yetkili teknik servis elemanları, cihaz listesinde belirtilen ana sistemler için (Versa HD, Mosaiq, Elekta oncology, Engineering 1 ve 2, IviewGT, XVI, Monaco, VisionRT, SimRT, AlignRT) üretici firma tarafından verilen servis eğitimleri konusunda sertifikalandırılmış olmalıdır. İlgili personellerin isim listesi ile sözleşme kapsamındaki cihazlara ait servis eğitim belgelerinin (kurs, diploma, sertifika vb.) sözleşme sırasında idareye ibraz edilmesi gerekmektedir. Bunlara ek olarak yüklenici; sistemin ana unsuru olan Versa HD model radyoterapi cihazı için en az 2 (iki) adet ve bölümümüzde kullanılan Monaco Tedavi Planlama Sistemi için en az 1 (bir) adet üretici firma tarafından servis eğitimleri konusunda sertifikalandırılmış teknik servis elemanına/mühendisine sahip olmalıdır." şeklinde değiştirilmiş ve ihale tarihi 26/03/2026 saat 10:30’a ertelenmiştir.

