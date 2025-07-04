Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ters yöne giren otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 20 yaşındaki sürücü Saime Gökçen Yıldız yaşamını yitirdi. Kazada sürücünün babası, annesi ve kız kardeşi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Feci kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ters Yöne Girdi, Kaza Kaçınılmaz Oldu

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Denizli-Aydın Otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre dinlenme tesisinden çıkan 80 FZ 853 plakalı otomobilin sürücüsü Saime Gökçen Yıldız, yanlışlıkla ters yöne girdi. Bu sırada karşı yönden gelen Necmettin Karataş (50) yönetimindeki 35 JZ 769 plakalı kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Sürücü Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Saime Gökçen Yıldız’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde bulunan baba Gökhan Yıldız (49), anne Nihal Yıldız (48) ve 18 yaşındaki kardeşi İrem Gülçin Yıldız yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik Kamerası Kazayı Kaydetti

Kazanın meydana geldiği an, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin ters şeritten ilerlediği ve kamyonla çarpıştığı net şekilde görülüyor. Kazaya ilişkin jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma ise devam ediyor.