Olay, 18 Ağustos Salı günü saat 22.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bir işletmenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri yerde yatan Fatih G.'nin yanına giderek sağlık ekibi isteyip istemediğini sordu. Alkollü olduğu öne sürülen Fatih G. ayağa kalkarak elindeki cam parçasıyla kendisine zarar vermeye başladı. Polis ekiplerini yanına yaklaştırmayan Fatih G., elindeki cam parçalarını bırakmasını isteyen polislere 'Sık abi' diye bağırdı.

POLİS 2 EL HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polis memurunun uyarı amacıyla havaya 2 el ateş açmasının ardından Fatih G. bir süre sonra teslim oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Fatih G.'nin hafif yaralandığı öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Fatih G., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Fatih G.'nin 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 3, 'intihara teşebbüs' nedeniyle 2, 'kasten yaralama', 'yalan tanıklık' ve 'mala zarar verme' suçlarından ise birer olmak üzere toplam 8 emniyet kaydının bulunduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Fatih G.'nin elindeki cam parçasıyla kendisine zarar verdiği görülürken ve polislere 'sık' diye bağırdığı duyuluyor. Görüntülerde ayrıca polis memurunun uyarı amacıyla iki el ateş açtığı anlar yer alıyor. (DHA)