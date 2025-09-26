SINIRLI SORUMLU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ- PANKOBİRLİK

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Birliğimizin 2024 Faaliyet Yılına ilişkin 53. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat:10:30’da Mithatpaşa Cad. No:19 Yenişehir-Çankaya/ANKARA adresindeki Birliğimiz Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır. Birinci toplantıda gerekli olan nisap temin edilemediği takdirde, ikinci toplantı 13 Kasım 2025 Perşembe günü aynı gündemi görüşmek üzere aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.

Ortaklarımızın, Birlik Anasözleşmesinin 20. Maddesine göre Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak temsilcilerinin toplantıya teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu Adına,

Başkan

Ramazan ERKOYUNCU

GÜNDEM:

1- Açılış,

2- Divan Kurulu’nun seçimi ile seçilen Divan Kurulu’na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3- Saygı duruşu, İstiklâl marşının okunması,

4- Pankobirlik Genel Müdürü’nün konuşması,

5- Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı’nın konuşması,

6- Pancar Ekicileri Kooperatifi temsilcilerinin konuşması,

7- Birliğimizin 2024 faaliyet yılına ait Dış Denetim Raporu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Organı Yıllık Çalışma Raporları ile Bilânço, Gelir-Gider Hesaplarının okunması ve görüşülmesi,

8- 2024 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetleme Organı Yıllık Çalışma Raporları ile Bilânço, Gelir-Gider Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetleme Organı Üyelerinin ayrı ayrı ibrası,

9- 01.08.2025 – 31.07.2026 özel hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı için Dış Denetçinin belirlenmesi,

10- 2025 Faaliyet Yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tasdiki ile tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11- Yönetim Kurulu ve Denetleme Organı Üyelerine ödenecek ücret ve harcırah tutarlarının belirlenmesi, Birlik ortağı Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin Yönetim Kurulu ve Denetleme Organı Üyelerine önerilecek ücretlerin ve harcırah tutarlarının belirlenmesi,

12. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Anasözleşmemizin intibakı,

13- Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’nde Birliğimizi Temsil Edecek Pankobirlik Temsilcilerinin belirlenmesi,

14- Süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yedek Üyelerinin seçimi,

15- Süreleri sona eren Denetleme Organı Üyelerinin ve Yedek Üyelerinin seçimi,

16- Dilek ve temenniler,

17- Kapanış.