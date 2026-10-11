Bursa’nın İnegöl ilçesinde 78 yaşındaki Fahrettin Oral, yaşadığı evde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Komşuları Haber Alamayınca Eve Girdi
Olay, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi’nde meydana geldi. Tek katlı evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Fahrettin Oral’dan haber alamayan komşuları, saat 12.30 sıralarında eve girdi.
Oral’ı yerde hareketsiz halde bulan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kesin Ölüm Nedeni Araştırılıyor
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fahrettin Oral’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Oral’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.