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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fahrettin Oral’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Oral’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evinin yıkımına engel olmak için benzin bidonuyla çatıya çıktı

Oral’ı yerde hareketsiz halde bulan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 78 yaşındaki Fahrettin Oral, yaşadığı evde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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