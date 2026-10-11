Tokat’ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 2 bin 914’e yükseldi. Tokat Valiliği, kent merkezinden alınan içme suyu numunelerinin incelenmek üzere Ankara’ya gönderildiğini açıkladı. Laboratuvar sonuçları beklenirken vatandaşlara şebeke suyunu içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanmamaları, bunun yerine güvenilir ambalajlı suları tercih etmeleri uyarısında bulunuldu.

Tokat’ta sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı artıyor

Tokat Valiliği, kent merkezinde 9 Ekim akşamından itibaren görülen sağlık şikayetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı, 11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla 2 bin 914’e ulaştı.

Hastanelerde tedavi ve takibi süren 18 çocuğun genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Şikayetlerin nedeninin belirlenmesi için ilgili kurumların koordinasyonunda incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Tokat’ta içme suyu numuneleri Ankara’ya gönderildi

Valilik açıklamasında, kent merkezinin farklı noktalarından alınan içme suyu numunelerinin detaylı inceleme yapılması amacıyla Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na gönderildiği kaydedildi.

Laboratuvar sonuçlarının 3 gün içerisinde alınmasının beklendiği belirtilirken, sağlık şikayetlerinin nedeninin henüz kesin olarak belirlenmediği vurgulandı.

Valilikten şebeke suyu uyarısı

Tokat Valiliği, inceleme sonuçları açıklanana kadar vatandaşların şebeke suyunu içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanmaması gerektiğini bildirdi.

Açıklamada şu uyarılara yer verildi:

İçme ve yemek hazırlama ihtiyaçlarında güvenilir ambalajlı sular tercih edilmeli. Bağcılar'da cadde üzerinde silahlı saldırı: 1 ölü İçeriği Görüntüle

Şebeke suyu, içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabilir.

Şebeke suyunun ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmeli.

Valilik, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla çalışmaların sürdüğünü ve inceleme sonuçlarıyla süreçteki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.