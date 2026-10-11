İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen yıkım çalışmaları sırasında 7 katlı bina çöktü. Çökme nedeniyle çevredeki binalar ile doğal gaz ve su tesisatları zarar gördü. Yapılan incelemede enkaz altında kalan kimsenin olmadığı belirlenirken, binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece’de yıkım sırasında bina çöktü

Olay, dün öğle saatlerinde İnönü Mahallesi 2’nci Yıldız Sokak’ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bitişik nizamda bulunan 7’şer katlı iki binanın yıkımına başlandı. Ekiplerin binalardan birinde yürüttüğü çalışmalar sırasında diğer bina aniden çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çöken binadan kopan parçalar çevredeki binalara, doğal gaz ve su tesisatına ve bir aydınlatma direğine zarar verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin kalmadığı tespit edildi.

Binanın çökme anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mahalle sakini: Yan yatsaydı karşıdaki binaları da götürürdü

Mahalle sakinlerinden Kibar Yıldırım, binanın yıkım çalışmaları sırasında aniden çöktüğünü belirterek olayın daha büyük sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Yıldırım, “Dün kentsel dönüşüm kapsamında bu binanın yıkımı gerçekleşti. Yanlış yıkımdan dolayı bina bir anda çöktü. Bizim en büyük sevincimiz, binanın aynı yere çökmesi. Çünkü 7 katlı bir binaydı. Bina da değil, site şeklinde bir bloktu. Yaklaşık 54-55 daireli olabilen bir blok. Bir anda durduğu yere çöktü, yan yatsaydı karşıdaki bütün binaların hepsini götürürdü” dedi.

“Yetkili kuruluşlar burada hiçbir tedbir almadı”

Yıkım öncesinde ilgili kurumlara başvurduğunu öne süren Yıldırım, çalışmalar sırasında yeterli önlem alınmadığını iddia etti.

Belediyeyi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı aradığını belirten Yıldırım, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden emniyete de bildirimde bulunduğunu anlattı.

Yıldırım, “Buradan şunu söylemek istiyoruz; maalesef yetkili kuruluşlar burada hiçbir tedbir almadılar. Ben defalarca belediyeyi aramama rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı aramama rağmen, hatta dün bütün kurumları aradım. Çoğu bana cevap vermediği halde ben dün 112 Acil'i aradım. Oradan emniyete bağlandım. 'Bakın, bizim bu sokakta kentsel dönüşüm sebebiyle yıkım var ama yıkım çok yanlış yapılıyor. Burada bir facia olacak, gelip müdahale edin' dedim” ifadelerini kullandı.

Emniyet ekiplerinin olay yerine geldiğini ancak belediye ve diğer kurumlardan yetkililerin yıkım sırasında alanda bulunmadığını ileri süren Yıldırım’ın açıklamalarıyla ilgili yetkili kurumlardan bir açıklama yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.