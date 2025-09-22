ESAS NO : 2024/2

KARAR NO : 2025/8

Mahkememizde görülmekte olan Kadastro Tespitine İtiraz davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

Mahkememiz iş bu dosyasında davanın kısmen kabul-kısmen reddine ilişkin karar verildiği, asli müdahil Maliye Hazinesi vekili ve bir kısım taraf vekillerince temyiz edildiği, Ayşe Erkan, Ayşe Yurduseven, Emine Ataseven, Emine Şencan, Fatma Gözütok, Halime Satılmış, Halime Uysal, Halit Turgut, Hasan Hüseyin Şencan,- Hasan Kayhan Güven, Hatice Uskut,Hava Akçay, Hava Canruh, Hava İlhan, Hava Öztürk, Hüseyin Duran, İmmühan Mercan, Mehmet Akçay, Mehmet Dündar, Mehmet Gözütok, Mehmet Öztürk, Mustafa Gözütok,Münevver Atasoy, Müset Afat, Naile Çinar, Nazike Akçay, Necati Aktürk, Nuriye Ünal, Satılmış Üresin, Sefer Mert, Zahide Özyürek, Ömer Akyol, Ahmet Altıok, Ali Pembe Ali Güngör, Duran Aksu, MustafaBülbül, Memduh Atasay, Bekir Pembe, İsmet Afat,Hasan Özata, Bayram Özkan, SelahattinGümüş, Hacı Şükrü, Mehmet Tufan, Mehmet Kayıran, İsmail Gençdoğan, Gökhasanın Ali, Ali Çavka, Satılmış Bayraktar, Sadık Altınkaynak Münip Gökmen, Ali Gökmen, Ömer Özata, Süleyman Özçelik, Ali Mercan, İbrahim Şengül, Hasan Söylemez, Mehmet Akyol, Hacı Kuloğlu, Osman Ceylan, Ali Cangül, Mahmut Akpınar, Hüseyin Pakdemir, Hüseyin Albayrak, Ahmet Turgut, Hasan Turgut, Ali Turgut, İbrahim Erdaş, Seyit Kavak, Mehmet Öztürk, Ali Dindar, Mustafa Zorlu, Hüseyin Ada, Hüseyin Afat, Ahmet Akdemir, Şükrü Özkan, Mustafa Bülbül, Hacı Mehmet Güngör, Halil Yüksel, Mehmet Pekkan, Osman Sümbül, Mustafa Deniz, Hasan Uludoğan, Hasan Gündoğdu, Ahmet Akbulut, Mehmet Pembe, Hacı Gökmen, Nuh Şahin, Bekir Türkel, Hafız Osman, Halil İbrahim Cangül, Mustafa Aksoy, Hüseyin Ada, Mehmet Güngör, Hüseyin Ünyar, Hüseyin Koncagül, Mustafa Şengül, İbrahim Dutlubük, Abidin Sağdıç, Ahmet Aksu, Mahmut Gültekin, Satılmış Altıok, Ahmet Duman, Hanife Mercan, Kezban Özdemir, Mustafa Dutlubük, Hasan Dutlubük, Keziban Dutlubük, Ahmet Tufan, Emine Tufan, SatılmışTufan, Süleyman Özyürek, Ahmet Özkan satılmış Oğlu-1305 Doğumlu, Mehmet Arslan-hasan Oğlu-1302 Doğumlu kişilerin adres ve kimlik bilgilerine davanın tüm safhalarında yapılan araştırmalarda ulaşılamadığı anlaşılmış ve adı geçenlere mahkememiz gerekçeli kararı ile temyiz dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda adı geçenlere mahkememiz gerekçeli karar ve temyiz dilekçelerinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememizde Yargıtay yasa yolu açık olmak üzere karara itiraz edebilecekleri,verilen mahkememiz gerekçeli kararının ve temyiz dilekçelerinin gezete ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.16/09/2025