ESAS NO : 2026/188

KARAR NO : 2026/344

İ L A N

SANIK : ATAMYRAT IMAMBERDIYEV, Tırkışmyrat ve Ogulhajat oğlu, 06/01/1993 Türkmenistan Doğumlu, Kayışdağı Mah. Pembe Gül Sk. No:41 İç Kapı No:2 Ataşehir/İstanbul adresinde oturur. Yabancı Kimlik No:99045188194

SUÇ : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ : 05/01/2026

KANUN

MADDESİ : 5237 sayılı TCK'nın 292/1, 292/3, 62/1, 251/3,

53/1-2-3, 58/6

CEZASI : 5 ay 18 gün Hapis Cezası

SANIK : BAYRAMGELDI ORAZOV, Kakageldı ve Bayramsoltan oğlu, 03/07/1985 Türkmenistan doğumlu,Sakızağacı Mah.Rüya Sk.Balkan Apt. Bina No: 14 Daire No: 1Bakırköy/ İstanbul adresinde oturur.Yabancı Kimlik No:99093257330

SUÇ : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ : 05/01/2026

KANUN

MADDESİ : 5237 sayılı TCK'nın 292/1, 292/3, 62/1, 251/3,

53/1-2-3, 58/6

CEZASI : 5 ay 18 gün Hapis Cezası

Yukarıda açıklanan hüküm sanıkların adresinin tespit edilememesi sebebiyle gerekçeli karar tebliğ edilememiş olmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine,

Hükmün ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek bir dilekçe ile veya bu konuda tutanak tutmaya yetkili kâtibe yapılacak başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Ankara Batı 1. Asliye Ceza Mahkemesine itirazı kanun yoluna müracaat edebilecekleri, bu şekilde süresi içerisinde itiraz yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği tebliğ olunur.