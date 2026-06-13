ESAS NO : 2020/662

KARAR NO : 2026/317

İ L A N

SANIK : MONA MEHRABİAN, Adem ve Marıyah oğlu, 31/08/1986 Hasaka doğumlu, Cumhuriyet Mah. 40. Cad. 1117 sokak Silopi Şırnak

SUÇ : Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak

SUÇ TARİHİ : 2018

KANUN

MADDESİ : CMK'nın 223. maddesinin 8. fıkrası.

CEZASI : Düşme

Yukarıda açıklanan hüküm sanığın adresinin tespit edilememesi sebebiyle gerekçeli karar ile C. Savcısının istinaf başvurusu tebliğ edilememiş olmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvurusunun gazetede ilanen tebliğine,

Hükmün ve istinaf talebinin ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek bir dilekçe ile veya bu konuda tutanak tutmaya yetkili kâtibe yapılacak başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün C. Savcısının istinaf başvurusu üzerine istinaf incelemesine gönderileceği tebliğ olunur.