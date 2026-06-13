ESAS NO : 2026/207

KARAR NO : 2026/385

İ L A N

SANIK : ARSLAN RAMAZANOV, Sapar ve Bibi oğlu, 01/01/1993 Türkmenistan doğumlu,Yabancı Kimlik No:99669987272

SUÇ: Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ: 07/01/2026

KANUN

MADDESİ : 5237 sayılı TCK'nın 292/1, 292/3, 62/1, 251/3, 50/1-a, 52/2, 52/3, 52/4

CEZASI :22.500,00 TL Adli Para Cezası

SANIK : OSMAN ANNIVAR, Anvar ve Raziye oğlu, 01/01/1994 Pakistan doğumlu, nüfusunda kayıtlı. Sincan 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Sincan/ Ankara adresinde oturur. Yabancı Kimlik No:99211436982

SUÇ: Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ: 07/01/2026

KANUN

MADDESİ : 5237 sayılı TCK'nın 292/1, 292/3, 62/1, 251/3, 53/1-2-3, 58/6

CEZASI : 7 ay 15 gün hapis cezası

Yukarıda açıklanan hüküm sanıkların adreslerinin tespit edilememesi sebebiyle gerekçeli karar tebliğ edilememiş olmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine,

Hükmün ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek bir dilekçe ile veya bu konuda tutanak tutmaya yetkili kâtibe yapılacak başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Ankara Batı 1. Asliye Ceza Mahkemesine itiraz kanun yoluna müracaat edebilecekleri, bu şekilde süresi içerisinde itiraz yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği tebliğ olunur.