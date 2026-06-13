KARAR NO : 2026/385
İ L A N
SANIK : ARSLAN RAMAZANOV, Sapar ve Bibi oğlu, 01/01/1993 Türkmenistan doğumlu,Yabancı Kimlik No:99669987272
SUÇ: Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması
SUÇ TARİHİ: 07/01/2026
KANUN
MADDESİ : 5237 sayılı TCK'nın 292/1, 292/3, 62/1, 251/3, 50/1-a, 52/2, 52/3, 52/4
CEZASI :22.500,00 TL Adli Para Cezası
SANIK : OSMAN ANNIVAR, Anvar ve Raziye oğlu, 01/01/1994 Pakistan doğumlu, nüfusunda kayıtlı. Sincan 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Sincan/ Ankara adresinde oturur. Yabancı Kimlik No:99211436982
SUÇ: Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması
SUÇ TARİHİ: 07/01/2026
KANUN
MADDESİ : 5237 sayılı TCK'nın 292/1, 292/3, 62/1, 251/3, 53/1-2-3, 58/6
CEZASI : 7 ay 15 gün hapis cezası
Yukarıda açıklanan hüküm sanıkların adreslerinin tespit edilememesi sebebiyle gerekçeli karar tebliğ edilememiş olmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine,
Hükmün ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek bir dilekçe ile veya bu konuda tutanak tutmaya yetkili kâtibe yapılacak başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Ankara Batı 1. Asliye Ceza Mahkemesine itiraz kanun yoluna müracaat edebilecekleri, bu şekilde süresi içerisinde itiraz yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği tebliğ olunur.
KARAR NO : 2026/385