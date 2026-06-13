ESAS NO : 2025/259

KARAR NO : 2025/1127

İ L A N

SANIK : NEJLET KOŞAR, Nomen ve Mualla oğlu, 12/08/1984 Ankara Doğumlu,Nüfusunda Kayıtlı. Mutlu Mah. 702/6 Sk. No:24/1Mamak/ Ankara adresinde oturur. TC Kimlik No:12007047988

SUÇ : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ : 05/03/2025

KANUN

MADDESİ : 5237 sayılı TCK'nın 292/1,62/1, 251/3,

53/1-2-3, 58/6

CEZASI : 3 ay 22 gün Hapis Cezası

Yukarıda açıklanan hüküm sanığın adresinin tespit edilememesi sebebiyle gerekçeli karar tebliğ edilememiş olmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine,

Hükmün ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek bir dilekçe ile veya bu konuda tutanak tutmaya yetkili kâtibe yapılacak başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Ankara Batı 1. Asliye Ceza Mahkemesine itirazı kanun yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde itiraz yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği tebliğ olunur.