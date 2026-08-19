Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şirkete yönetim kayyumu atanmasına karar verildi.

Levent Börek de listede

Kayyım atanan şirketler arasında Mustafa Levent Tamtürk'ün yetkilisi ve ortağı olduğu, "Levent Börek" markasını kullanan MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. de yer aldı.

Soruşturma kapsamında kayyım atanan diğer şirketlerin ise Ali Küreri'nin yetkilisi ve ortağı olduğu Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., İsmail Karadeniz'in yetkilisi ve ortağı olduğu Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Mahfuz Çamlı'nın yetkilisi ve ortağı olduğu Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile Mustafa Fidan'ın yetkilisi ve ortağı olduğu GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti. olduğu belirtildi.

Adli ve mali incelemeler sürüyor

Başsavcılık tarafından söz konusu şirketlere ilişkin adli ve mali incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmanın da çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.