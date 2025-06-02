Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin sinema, tiyatro ve sahne sanatları istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, 2024 yılında Türkiye genelinde toplam 736 film vizyona girerken, sinema seyirci sayısı 32 milyon 538 bin 289 olarak kaydedildi.

Yerli Filmler Zirvede: 18 Milyon Seyirciye Ulaştı

Vizyona giren filmlerin 295’i yerli, 441’i ise yabancı yapımlardan oluştu. 2024’te yerli filmler 18 milyon 469 bin izleyiciye ulaşırken, yabancı filmler 14 milyon 68 bin 511 kişi tarafından izlendi. Ülke genelinde 2 bin 776 sinema salonu faaliyet gösterirken, toplam koltuk sayısı 317 bin 274 oldu.

Tiyatroda Seyirci Sayısı Artışta: Telif Eserlerde Yüzde 29,5’lik Yükseliş

2023/2024 tiyatro sezonunda Türkiye genelindeki tiyatro salonu sayısı 1.025, koltuk sayısı ise 431 bin 631 olarak kayıtlara geçti. Sezonda sahnelenen eser sayısı, önceki döneme kıyasla yüzde 18,5 artarak 9 bin 744 oldu.

Telif eserler, yüzde 29,5'lik artışla 5 milyon 895 bin 145 seyirciye ulaşırken, çeviri eserler yüzde 25’lik artışla 2 milyon 158 bin 41 kişi tarafından izlendi. Devlet Tiyatroları’nın toplam seyirci sayısı ise 1 milyon 794 bin 724 oldu.

Çocuk oyunları için yapılan gösteri sayısı 12 bin 474 olarak kayıtlara geçerken, yetişkin oyunları 22 bin 929 kez sahnelendi. Çocuk oyunlarının seyirci sayısı yüzde 0,9 düşerken, yetişkin oyunlarına ilgi yüzde 46,2 oranında arttı.

Opera, Bale ve Orkestra Gösterilerine Yoğun İlgi: Seyirci Sayısı Yüzde 84 Arttı

Devlet Opera ve Balesi, 2023/2024 sezonunda 6 ilde sahne aldı. Bu gösterilerdeki seyirci sayısı, önceki sezona göre yüzde 59,6 artarken, toplam gösteri sayısı da yüzde 34 yükseldi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 6 orkestra, 11 koro ve 11 topluluk, toplam 489 bin 975 kişilik izleyiciye ulaştı. Orkestra izleyici sayısı yüzde 47,9, koro izleyici sayısı yüzde 82,5, topluluk izleyici sayısı ise yüzde 150,5 artarak 191 bin 571 kişiye yükseldi.