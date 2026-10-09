Yeni Parti Ankara İl Başkanlığı, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda yaşamını yitirenleri saygı, rahmet ve özlemle andı. İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, barış, kardeşlik ve demokrasi vurgusu yaptı.

Açıklamada, adaletin ve toplumsal barışın hâkim olduğu bir Türkiye için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, “Acımız da ortak, hafızamız da, mücadelemiz de” ifadelerine yer verildi.

Yeni Parti Ankara İl Başkanlığı, paylaşımında ayrıca 10 Ekim Cumartesi günü Ankara Garı’nda düzenlenecek anma programını duyurdu.