Ev sahibinin tehdidi ve baskısı sonucu yasal sınırların üzerinde kira ödemek zorunda kalan kiracılar için Yargıtay'dan tarihi bir emsal karar çıktı. Yerel mahkemenin "resmi icra tehdidi yok" diyerek reddettiği iade talebi, Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma başvurusu üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından bozuldu.

Kararın Getirdiği Yenilikler ve Kiracı Hakları

İçerik Şekilcilikten Üstündür: Mahkemeler artık davanın teknik adına veya dilekçedeki ifadelere değil, yaşanan mağduriyetin özüne ve olayın gerçek yüzüne bakmak zorundadır.

Baskı Altında Yapılan Ödemelerin İadesi: Ev sahibinin "evden çıkarma" veya "elektrik/su kesme" gibi baskı ve tehditleriyle fahiş zam kabul ettirildiyse, ödenen fazla miktar geriye dönük olarak talep edilebilir.

Esastan İnceleme Zorunluluğu: Yerel mahkemeler bu tür iade taleplerini şekil yönünden kestirip atamayacak; baskının varlığını ve ödeme detaylarını incelemekle yükümlü olacak.

Emsal Güvence: Yasal zam sınırını aşan haksız ödemeler karşısında kiracıların geriye dönük hak arama yolları hukuki güvenceye kavuştu.

Baskı ve tehdit altında fahiş kira ödemek zorunda kaldıysanız, yaptığınız fazla ödemelerin dekontlarını ve varsa tehdit/baskı içeren mesaj veya tanık beyanlarını saklayarak geriye dönük alacak davası açabilirsiniz.

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Yargıtay’dan Kiracıları Sevindiren Emsal Karar: Baskıyla Ödenen Fahiş Kira Geri Alınabilecek

Ev sahibinin "evden atma" ve "elektrik kesme" tehditleriyle karşı karşıya kalıp yüksek kira zammını ödemek zorunda kalan kiracılar için yargı dünyasında çığır açan bir gelişme yaşandı. Yargıtay, ev sahibinin baskısıyla fahiş ödeme yapan kiracıların haksız tutarları geriye dönük talep edebileceğine hükmetti.

Yerel Mahkeme Reddetti, Adalet Bakanlığı Devreye Girdi

Polatlı’da bir kiracı, ev sahibinin baskı ve tehditleri sonucu yasal sınırların üzerinde ödediği fazla kiranın iadesi için dava açtı. Ancak Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi, ortada resmi bir icra tehdidi bulunmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

Kararın kesinleşmesi halinde binlerce kiracıyı mağdur edeceğini tespit eden Adalet Bakanlığı, dosyayı "kanun yararına bozma" talebiyle Yargıtay’a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Bakanlığı haklı bularak yerel mahkemenin kararını bozdu.

Şekilcilik Bitti, Olayın Özü Esas Alınacak

Yargıtay’ın bozma kararında, mahkemelerin sadece davanın adına veya dilekçedeki teknik ifadelere takılıp kalmaması gerektiği vurgulandı. Hukukçuların da dikkat çektiği karara göre öne çıkan başlıklar şunlar:

Etikete Değil İçeriğe Bakılacak: Mahkemeler davanın isminden çok uyuşmazlığın özüne ve mağduriyetin gerçekliğine odaklanacak.

İspat Edilen Fazla Ödeme İade Edilecek: Kiracı, baskı ve tehdit altında normalden fazla ödeme yaptığını ispatlayabiliyorsa mahkeme davanın esasına girip ayrıntılı araştırma yapacak.

Geriye Dönük Hak Arama Güvencesi: Ev sahiplerinin yasal sınırları aşan baskıları sonucu fazladan ödeme yapan kiracıların hak arama yolu tamamen güvenceye alındı.

Konuyu değerlendiren Avukat Erdal Kılbaşoğlu, bu kararın yargıda şekilciliği kenara bıraktığını ve ev sahibi baskısına maruz kalan kiracılar için güçlü bir adalet mesajı taşıdığını belirtti.