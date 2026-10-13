ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiğine inanmadığını söyledi. Sanal medya hesabından açıklama yapan Trump, iki ülkenin İran'a destek vermesi durumunda bunun çok düşük düzeyde olabileceğini belirterek, “Böyle bir durum olsa biz bunu çok çabuk anlarız” ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN ÇİN VE RUSYA'NIN İRAN'A DESTEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiği yönündeki değerlendirmelere değindi.

Aşırı solcu kişilerden Çin ve Rusya'nın İran'a destek verdiğine ilişkin çok sayıda yorum gördüğünü belirten Trump, iki ülkenin İran'a yardım ettiğini düşünmediğini ifade etti.

“KAYBEDECEK ÇOK ŞEYLERİ VAR”

Çin ve Rusya'nın İran'a yardım etmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, böyle bir desteğin söz konusu olması durumunda bunun çok sınırlı düzeyde kalacağını düşündüğünü belirtti.

Trump, açıklamasında, “Eğer öyleyse, bu çok düşük bir seviyededir ancak yardım ettiklerini düşünmüyorum. Kaybedecek çok şeyleri var. Böyle bir durum olsa biz bunu çok çabuk anlarız” ifadelerini kullandı.