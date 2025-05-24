Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/349 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Kahramankazan İlçe, AYDIN Mahalle/Köy, 134 Ada, 1 Parsel, Ankara İli, Kahramankazan İlçesi,Aydın Mahallesi mevkiinde kain 134 ada 1 parseli teşkil eden ve 151.68m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmazın;(İmarın iptali 03/01/2019-Tapu kaydı üzerinde takyidatlar mevcuttur. Beyan: Bu ada parsel içinde kalan ve röleve ölçü krokisinde A ile gösterilen müştemilatın 5,21 m2 si imar yoluna tecavüzlüdür. Beyan: Bu ada parsel içinde kalan ve röleve ölçü krokisinde B ile gösterilen müştemilatın 12,47 m2 si imar yoluna tecavüzlüdür. Tapu kaydı üzerinde takyidatlar mevcuttur. 1-Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Aydın Mahallesi 134 Ada 1 Parselin Özellikleri: Aydın Mahallesi 134 Ada 1 Parsel 151,68 m2 alana sahiptir. Tek hisselidir.Yaklaşık düz bir yapısı vardır. Taşınmaz kadastro parselidir. Üzerinde yapı, ağaç vb. yoktur. Parselin net bir giometrik yapısı yoktur. Ancak dikdörtgene benzemektedir. Parselin güney doğu cephesi komşu 2 parsele, kuzey batı cephesi Ankara Bolu yoluna, güney batı ve kuzey doğu cepheleri sokağa bakmaktadır.

Adresi : 134 Ada 1 Parsel Kahramankazan / ANKARA

Yüzölçümü : 151,68 m2

İmar Durumu : Arsa

Kıymeti : 606.720,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5,21 m2 si imar yoluna tecavüzlüdür , 12,47 m2 si imar yoluna tecavüzlüdür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 13:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir