2023/296 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/296 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Çankaya ilçesi, Barbaros Mahallesi, Abay Kunanbay Caddesi, 53 numarada yer alan apartmanın bulunduğu yere rastlayan 16 numaralı taşınmaz tapu kaydında; Barbaros Mahallesi 2528 ada, 41 parsel 775,00 m² yüz ölçümlü, 14/448 arsa paylı, 5.kat, 16 nolu mesken vasıflı taşınmazın bulunduğu bina; ayrık nizam, 2 bodrum + zemin + 5 normal kat olarak inşa edildiği, binada 1 adet asansörün bulunduğu, fiili durumda mesken; 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, Wc ve 1 balkondan oluştuğu, ısınmanın doğalgaz kombi ile sağlandığı, dış cephede kapı ve pencerelerin ısı camlı PVC doğrama olduğu, balkon dahil net kullanım alanı 103,00 m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış olup, KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI ANKARA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 18/11/2024 TARİH 2024/870 ESAS 2024/1334 KARAR SAYILI İLAMI İLE TAŞINMAZ İÇİN TAKDİR EDİLEN DEĞER 3.500.000,00 TL YERİNDE BULUNDUĞUNDAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

Adresi : Barbaros Mahallesi Abay Kunanbay Caddesi No: 53/16 Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 775,00 m2

Arsa Payı : 14/448

İmar Durumu : Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/07/2025 tarih 1373142 sayılı cevabi yazısında; 2528 ada 41 parselin 46550/1 nolu kesin parselasyon planı ile oluşturulduğu, bölge kat nizamı planında ayrık nizam 6 katlı olduğu ve ticaret yolunda kaldığı, ön bahçe mesafesinin 5.00m olduğunun tespit edildiği, yapı ruhsat tarihinin 13/09/1976 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 13:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.