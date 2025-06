Sayı :2024/618 Esas

Davacı , GINKA YORDANOVA NEDYALKOVA ile Davalı , RAMAZAN SEVİNÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi(İcra) davası nedeniyle; Mahkememiz 15/04/2025 tarihli oturumda verilen ara karar gereğince;İCRA DOSYA NO : Ankara Batı İcra Müdürlüğü 2024/37475E.

DAVACI : GINKA YORDANOVA NEDYALKOVA (YKN:6301190597)

Akdere Mah 717 Cad. No.7/8 Mamak / ANKARA

VEKİLİ :Av. Alper KAPÇI

Sümer 2 Sokak 34/6 Kızılay/ANKARA

DAVALI :RAMAZAN SEVİNÇ, (TC:15302821192)

Otuz Ağustos Mah. Öğretmenler Cad. No:28/1 ETİMESGUT/ANKARA

KONUSU : Davalının Ankara Batı İcra Müd. 2024/37475 E. Sayılı dosyası kapsamında 7-30 örnek ödeme emrine riayet etmemesi üzerine davalı borçlu Ramazan SEVİNÇ'in ; Otuz Ağustos Mah. Öğretmenler Cad. No:28/1 ETİMESGUT/ANKARA adresindeki gayrimenkulden tahliyesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1- 01/11/2022 tarihli yazılı kira sözleşmesi gereği, ilgili icra takibinde yazılı. olduğu üzere ödenmesi gereken 2023 yılının Ocak ayından - 2024 Ağustos ayına kadarki süreçte(belirtilen aylar dahil olmak üzere) ödemesi gereken kira bedellerinin, vadesinde ve tam olarak ödenmemesi üzerine Ankara Batı İcra Müd. 2024/37475 E. Sayılı dosyasından tahliye talepli olarak icra takibi başlatılmış, davalı / borçluya Örnek No: 13 ödeme emri 30/09/2024 tarihinde tebliğ edilmiş; ancak davalı borçlu tebliğden sonra ödeme emrine itiraz etmemiş ve takip kesinleşmiştir.

2-İcra Müdürlüğü dosyasından davalıya tebligat yapılmış ve takip itiraz edilmeksizin kesinleşmiştir. Davalıya icra takibi nezdinde tebligat 30/09/2024 tarihinde tebliğ yapılmıştır. Buna rağmen 30 günlük yasal ödeme süresi içerisinde davalı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

3- Davalı aleyhine yapılan icra takibimiz kesinleşmiş ve yasal süreler içerisinde hiçbir ödeme yapılmamıştır. Bu sebeple davalı kiracının, davacıya ait adresindeki taşınmazdan tahliyesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İİK Sair yasal mevzuat

DELİLLER :1-Ankara Batı İcra Müd. 2024/37475 E. Sayılı dosyası, 01.11/2022 başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi, Banka Kayıtları, Belediye kayıtları , faturalar Sair her türlü yasal deli

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

Davamızın kabulü ile borçlu/davalının Ankara Batı İcra Müd. 2024/37475 E. Sayılı dosyasından gönderilen ödeme emrine yasal süreler içerisinde itiraz etmemesi ve ödeme yapmaması gözetilerek;

Davalının Otuz Ağustos Mah. Öğretmenler Cad. No:28/1 ETİMESGUT/ANKARA adresindeki mecurdan tahliyesine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

Açılan iş bu dava nedeni ile duruşma tarihinin 24/06/2025 günü saat 11:45'e bırakılmasına karar verilmiştir.

ŞEKLİNDE VERİLMİŞ DAVA DİLEKÇESİ İLE DURUŞMA GÜNÜ Nihat ile Fatma'dan olma 21/05/1984 doğumlu 15302821192 T.C.kimlik numaralı Ramazan Sevinç'e İLANEN tebliğ olunur.