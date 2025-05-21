2024/425 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/425 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Demet Mahallesi, 368. Sokak, 5 kapı numaralı Kervanoğlu Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 3. Kat 14 Nolu taşınmaz tapu kaydında; Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Demet Mahallesi, 15890 Ada, 3 Parsel, 496,00 m² Yüzölçümlü, 18/496 Arsa Paylı, 3. Kat, 14 Nolu Konut vasıflı taşınmazın bulunduğu binanın;bodrum, zemin ve 6 normal kattan müteşekkil olduğu,fiili durumda konutun; antre, salon, 3 oda, mutfak, banyo, 2 balkon ve wc hacimlerinden oluştuğu, odalardan 2 tanesinin salona açıldığı, ısınmanın soba ile sağlandığı, net kullanım alanının balkonlar dahil 90,00 m2 olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle eklentisi E:14 nolu kömürlük ile birlikte satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Demet Mahallesi, 368. Sokak,Kervanoğlu Apartmanı, 3. Kat No:5/14 Yenimahalle/ANKARA

Yüzölçümü : 496,00 m2

Arsa Payı : 18/496

İmar Durumu : Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25/12/2024 tarih 349733 sayı ve 10/05/2025 tarih 393021 sayılı cevabi yazılarında; 1/1000 Ölçekli Demetevler Uygulama İmar Planı ve bu planın uygulaması olan 71560 nolu parselasyon planı kapsamında; İnşaat Tarzı: Ayrık Nizam, Kat Adedi: 7 kat, Yapılaşma Koşulları: "Konut Alanı" kullanımında kaldığı, 14 nolu bağımsız bölümde bulunan taşınmazın 2981 sayılı yasanın 9. Ve 15. Maddesine istinaden 23/09/2009 tarih ve 693 sayı ile Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin bir arada düzenlendiği bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir