(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2025/199 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/199 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Özevler Mahallesi, 60564 ada, 11 parsele kain, 588,00m2 yüzölçümlü 3232/58800 arsa paylı,Zemin kat 19 nolu dükkan vasıflı taşınmaz ön cephe camlı demir kapı ve camlı demir perde ile kaplı olduğu, mimari projeden anlaşılacağı üzere taşınmazın tek bölümden oluştuğu, ancak daha sonradan bölümleme yapılmak suretiyle farklı hacimlere bölündüğünün anlaşıldığı, bölümlenen ana alandan proje dışı bir adet ayrı oda ve bir adet depo ve wc tesis edildiği, ayrıca mutfak tesisatının kurulmuş olduğu,dükkanın net faydalı alanının 94,50m2 olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Özevler Mah. 938/1. Sokak Sakinler Apt. No:12/A Yenimahalle / ANKARA

Yüzölçümü : 588,00 m2 Arsa Payı : 3232/58800 İmar Durumu:Var.

Kıymeti : 3.300.000,00 TLKDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 13:36 Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 13:36 Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 13:36

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Demet Mahallesi 15879 ada, 7 parsele kain, 606,00m2 yüzölçümlü, 22/606 arsa paylı,6. Kat, 20 nolu konut taşınmaz, fiili olarak salon, 3 oda, antre ve koridor, mutfak, banyo, wc ve 2 adet balkondan müteşekkil, ısıtmanın doğalgaz kombi ile sağlandığı, net faydalı alanın balkonlar hariç 90,00m2, balkonların 6,00m2 olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Demetevler Mah. 357. Cad. No:7/20 Yenimahalle / ANKARA

Yüzölçümü : 606,00 m2Arsa Payı : 22/606İmar Durumu:Var.

Kıymeti : 2.100.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 14:37 Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 14:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 14:37 Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 14:37

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.