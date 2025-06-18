Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/70 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili Çankaya ilçesi Umut Mahallesi, Serhat Caddesi üzerindeki 5 kapı numaralı Taşpınar Apartmanının bulunduğu yererastlayan, 2. bodrumkat4 nolu mesken, tapu kaydında Umut Mahallesi, 9452 ada 18 parsel, 620,00 m² yüzölçümlü, 10/172 arsa paylı 2. bodrumkat 4 nolu mesken ve eklentisi 4 nolu kömürlüğün bulunduğu bina, 4 bodrum kat, zemin kat, 2 normal kattan oluştuğu, önünde açık otoparkının bulunduğu, fiili durumda mesken, antre, 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc, ve balkon bölümlerinden oluştuğu odanın birine salondan giriş sağlandığı, ısıtmanın doğalgaz kombi ile sağlandığı, meskenin net kullanım alanı, 71,00 m², balkon hacminin ise 2,50 m² olduğu toplamda 73,5 m² olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma sureti ile satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Ankara İli Çankaya İlçesi Umut Mahallesi, Serhat Caddesi Üzerindeki 5 Kapı Numaralı Taşpınar Apartmanının Bulunduğu Yere Rastlayan, 2. BodrumKat4 Nolu Mesken

Yüzölçümü : 620,00 m2 Arsa Payı : 10/172 İmar Durumu: Var Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 10:06

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 10:06

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:06

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.