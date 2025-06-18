Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/61 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1.TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, İNCİRLİ Mah, 9674 Ada, 1 Parsel, 1. Bodrum Kat, 9 Mesken Nolu Bağı ...

Adresi : İncirli Mah. Sezgin Cad. No:16/9 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 910,00 m2 Arsa Payı : 50/910 İmar Durumu:Var.

Kıymeti : 2.250.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 10:13 Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:13 Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:13

2.TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, İNCİRLİ Mahalle/Köy, Yukarı İncirlik Mevkii, 9674 Ada, 1 Parsel, Zemin Kat ...

Adresi : İncirli Mah. Sezgin Cad. No:16/10 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 910,00 m2 Arsa Payı : 50/910 İmar Durumu:Var.

Kıymeti : 2.750.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 11:13 Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 11:13 Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 11:13

3.TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, İNCİRLİ Mahalle/Köy, 9674 Ada, 1 Parsel, 1. Kat, 15 Nolu Mesken Nolu Bağım ...

Adresi : İncirli Mah. Sezgin Cad. No:16/15 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 910,00 m2 Arsa Payı : 50/910 İmar Durumu:Var.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 12:13 Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 12:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 12:13 Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 12:13

4. TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, İNCİRLİ Mahalle/Köy, Yukarı İncirlik Mevkii Mevkii, 9674 Ada, 1 Parsel, 1. ...

Adresi : İncirli Mah. Sezgin Cad. No:16/17 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 910,00 m2Arsa Payı : 50/910 İmar Durumu:Var.

Kıymeti : 3.250.000,00 TL KDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 13:34 Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 13:34 Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 13:34

5. TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, İNCİRLİ Mahalle/Köy, Yukarı İncirlik Mevkii Mevkii, 9674 Ada, 1 Parsel, 2. ...

Adresi : İncirli Mah. Sezgin Cad. No:16/18 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 910,00 m2 Arsa Payı : 50/910İmar Durumu:Var.

Kıymeti : 3.000.000,00 TLKDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 14:34 Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 14:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 14:34 Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 14:34

6. TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, İNCİRLİ Mahalle/Köy, 9674 Ada, 1 Parsel, 2. Kat, 20 Nolu Mesken Nolu Bağım ...

Adresi : İncirli Mah. Sezgin Cad. No:16/20 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 910,00 m2 Arsa Payı : 50/910İmar Durumu:Var.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:07 Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:07 Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:07

7. TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Keçiören İlçesi,Etlik Mahallesi, 5067 Ada, 8 Parsele kain 1.308,00m2 yüzölçümlü, 56/1302 arsa paylı, zemin kat, 1 nolu Mesken vasıflı taşınmaz 2 oda, salon, antre-koridor, mutfak, banyo, wc'den müteşekkil, ısınmanın kombi ile sağlandığı, kullanım alanının 55m2 olduğu, bilirkişi raporunda belirtilmiş oluportaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Ayvalı Mah. Mehterler Sok. No:7/1 Keçiören/ANKARA

Yüzölçümü : 1.308,00 m2 Arsa Payı : 56/1302 İmar Durumu:Var.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 11:07 Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 11:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 11:07 Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 11:07

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.