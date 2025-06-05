1.200.000,00

1

Taşıt

06 BCF 131 Plakalı, 2018 Model Yılı, Honda Civic 4DR marka, NLAFC5650HW034075 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzinli-LPG, Rengi Beyaz, Cinsi Otomobil/ FC olan aracın km sayacının 36.728 km değerini gösterdiği (km düşümü olup olmadığı tespit edilemediği), keşif tarihi itibariyle (10.03.2025) 7 yaşında olduğu, aracın çalışır vaziyette olduğu, motorun ilk marşla hemen çalıştığı, motorda üfleme ve yağ kaçağının belirlenemediği, motorun benzin - LPG sisteminde herhangi bir sorun algılanamadığı, aracın otomatik vitesli olduğu, boyanın genel anlamda iyi olduğu, araç aktarma organlarının kontrol edilemediği, kaporta üzerinde muhtelif önemsiz çiziklerin olduğu, aracın sunrooflu olduğu ve çalışır vaziyette bulunduğu, kapı ve koltuk döşemelerinin genel olarak iyi görünümde olduğu, emniyet kemerlerinin sağlam olduğu, panzotun iyi görünümde olduğu, tavan döşemesinin iyi görünümde olduğu, direksiyon, vites topuzu ve ön göğüs kısımlarının hasarsız ve yıpranmamış olduğu, multimedya ve iklimlendirme sistemlerinin çalışır vaziyette olduğu, kapı kilit ve cam mekanizmalarının çalışır durumda olduğu, lastik ebadının 215/55 R16 ve Bristone marka yazlık lastik olduğu, lastiklerin imal tarihinin eski ve yıpranmış olduğu (2018 yılı - 04/2018), elektrikli sistemlerin çalışır vaziyette olduğu, geçmiş dönemlerde hasarının olup olmadığına ilişkin yapılan sorgulamada; 17.03.2022 tarihinde ERP-Çarpma kaynaklı hasar kaydının bulunduğu ve söz konusu hasar tutarının 1.400,00 TL olduğunun tespit edildiği,bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Kızılırmak mahallesi, 1446. Cadde, No:5/B Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir. Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğinden açık artırma sureti ile satış yapılacaktır.