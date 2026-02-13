Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8172 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, MALAZGİRT Mahalle/Köy, 907 Ada, 1 Parsel, 2. Kat 9 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden 1/2 hissesi satışa çıkartılmıştır.Taşınmaz mesken nitelikli ve ana yapının 2.katında yer almaktadır. Taşınmaz projesinde ve mahallen 61m² net, 85m² brüt kullanım alanına sahiptir. Bodrum katta yasal eklentisiolan 4m² alanlı 9 nolu kömürlük mevcuttur. Projesinde ve mahallen taşınmaz; 2 oda, salon, banyo, wc, hol, mutfak ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Bağımsız bölümde ısınma, doğalgaz yakıtı kullanılmak suretiyle kombi sistemi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Malazgirt Mahallesi, Sac Sokak, Kızılcakaya Apt No:21/9 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 642,00 m2

Arsa Payı : 54/642

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut alanında, ayrık nizam Taks:0.4 Kaks:1.6, 4 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti : 1.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:22

10/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.