

ESAS NO : 2025/1237

KARAR NO : 2026/185

SANIK : RAZİYE MAMIK, Rıza ve Ayşe kızı, 20/11/1998 Kaman Doğumlu,Türközü Mah. Ziya Oralay Cad. Seda Apt. No: 299İç Kapı No: 10 Mamak/ Ankara Adresinde Oturur. Etlik Mah. Kiraz Cad. No:27/6 Keçiören/ Ankara. TC Kimlik No:58684081044

SUÇ: Tehdit, Kasten Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ: 12/07/2024

KANUN

MADDESİ : 5237 sayılı TCK'nın 86/2-1, 106/1-2.cümle, 62/1, 251/3, 50/1-a. 52/2-3, 52/4

CEZASI : Kasten Basit Yaralama suçundan Beraat,

Tehdit suçundan 16.800,00 TL Adli Para Cezası

Yukarıda açıklanan hüküm sanığın adresinin tespit edilememesi sebebiyle gerekçeli karar tebliğ edilememiş olmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine,

Hükmün ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek bir dilekçe ile veya bu konuda tutanak tutmaya yetkili kâtibe yapılacak başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Ankara Batı 1. Asliye Ceza Mahkemesine itiraz kanun yolunamüracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde itiraz yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği tebliğ olunur.