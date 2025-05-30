

ESAS NO : 2025/23 Esas

DAVALI : Deniz Batın Gıda Danışmanlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi -Çiğdem Mah. 1551 Cad: Atrium İş Merkezi Kapı No.12 Daire No.38 Çankaya/ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan itirazın iptali davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış, tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamış, Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı adresindeTK.35 maddesine uyarınca çıkarılan tebligatın adresin yıkıldığı gerekçesi ile tebligat yapılamaması nedeniyle, dava dilekçesi ve tensip tutanağı ile duruşma gün, saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-Dava dilekçesi

Ankara Banka Alacakları İcra Müdürlüğü’nün 2024/129735 sayılı dosyası ile alacaklı davacı banka tarafından başlatılan icra takibine itirazın iptali ile takibin takip talebinde yazılı şartlarla takibin devamına,%20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talep etmiştir.

2- 13/01/2025 tarihli Tensip tutanağı

"GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1- Dava dilekçesinin HMK'nın 119. maddesindeki unsurları taşıdığı ve 120. maddesindeki gider avansının yatırılmış olduğu anlaşılmakla, kabulüne,

2-6102 sayılı TTK.m.4/2 fıkra (7445 sayılı Kanunun m.30 ile değişik 6102 sayılı TTK.m.4/2 fıkra uyarınca harçlandırılan dava değerine göre (2.280.710 TL'yi geçmediğinden) davada 6100 sayılı HMK 316 vd. maddeleri uyarınca basit yargılama usulü uygulanmasına,

3-Davacı vekiline, HMK'nın 318. maddesi uyarınca, dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan delillerin onaylı örneklerini sunması, dava dilekçesinde bildirilen ve henüz sunulmamış olan delillerin bulunduğu yeri bildirmesi için iki hafta süre verilmesine, bildirildiğinde bu delillerin celbi için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına bu hususun davacıya/ vekiline tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

4-Dava dilekçesinin HMK'nın 317. maddesi uyarınca davalı tarafa tebliğine, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesinin verilebileceği, bunun yanında HMK'nın 318. maddesine göre, cevap dilekçesiyle birlikte tüm delillerini açıkça hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmesi ve elinde bulunan delillerini dilekçeye eklemesi ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yeri bildirmesi için iki hafta süre verilmesine, bildirildiğinde ilgili yerlere müzekkere yazılmasına, 250,00 TL delil avansının karşılanmasına bu hususun davalıya/vekiline tebliğine,

5-Dilekçelerin sunulması aşaması tamamlandıktan sonra HMK'nın 320/1 maddesi uyarınca mümkün olan hallerde dosya üzerinden karar verilmesine, aksi takdirde HMK'nın 320/2 maddesi uyarınca duruşma açılmasına, duruşma için çıkarılacak davetiyeye, "HMK'nın 322/1 maddesi delaletiyle 139/1 maddesi uyarınca "ön inceleme duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, uyuşmazlık konularının tespitinden sonra mahkemece sulhe teşvik edileceğiniz dikkate alınarak bu konuda hazırlık yapmanız, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, karşı tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız gerektiği, bu hususların verilen iki haftalık kesin süre içinde verine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar olunur" şerhinin davetiyeye eklenmesine,

- "Ön inceleme duruşma gün ve saatinde duruşmada hazır bulunmanız, mahkemece sulhe teşvik edileceğiniz, bu konuda hazırlık yapmanız, geçerli bir özrünüz olmadan duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde , karşı tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen iki haftalık kesin süre içinde verine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. (ön inceleme duruşma günü 29/09/2025 saat 10:00'da "

HMK 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.