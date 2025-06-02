Sayı: 2025/425 DS Konu: DavetnameYAVAZ MORADİ, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 07/11/2022 tarihli ve 2019/624 Esas ve 2022/523 karar numaralı ilamı ile Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinin 2. fıkrası gereğince "1 yıl süre ile tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına" karar verilmiştir.

Tebliğ tarihten itibaren 10 gün içerisinde Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne (Şefkat Mahallesi Dr.Besim Ömer Caddesi No:61 Keçiören/ ANKARA) müracaat etmeniz gerekmektedir.

Mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müdürlüğümüze başvurmamanız halinde; hakkınızda Türk Ceza Kanunu' nun 191' inci maddesi uyarınca hapis cezasına hükmedilebileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur.

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