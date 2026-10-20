Enerji Bakanı ile gazeteciler Osman Gazi’yi Filyos’tan Karadeniz’e uğurlandı

Eskişehir'deki cinayetle ilgili 1 zanlı tutuklandı

Bunlar da ilginizi çekebilir

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da kapılarını açık buldukları binalara giren şüpheliler, dairelerin önünde bulunan ayakkabıları yanlarında getirdikleri poşetlere doldurarak çaldı. Sabah uyandıklarında ayakkabılarının çalındığını fark eden binadakiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları binaların güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin farklı apartmanlara girdikleri, daire kapılarının önündeki ayakkabıları toplayarak olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.