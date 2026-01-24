SAYIN ORTAĞIMIZ

Kooperatifimizin 2025 yıllı olağan mali genel kurulunun 28.02.2026 tarih Cumartesi saat :10.00 da Üniversiteler mah.İhsan Doğramacı Bulvarı No: 1TD Bilkent Murat Taksi Bilkent Çankaya/Ankara adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile birinci toplantının yapılmasına ,çoğunluk sağlanmadığı taktirde , ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 10.03.2026 tarih Salı günü saat.10.00 da Üniversiteler mah.İhsan Doğramacı Bulvarı No: 1TD Bilkent Murat Taksi Bilkent Çankaya/Ankara adresinde belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasın,genel kurulumuza katılmanızı rica ederiz

Ümit ERDOĞAN

Başkan

GÜNDEM

1.Açılış,Saygı duruşu,İstiklal Marşı,

2.Genel kurul başkanlık divanının seçilmesi,

3.2025 yıllı Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun ve Denetim kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,

4.2025yıllı Bilanço,gelir ve gider tablolarının okunması,

5.Okunan raporların ve hesapların müzakere edilerek kabul veya reddine,

6.Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi,

7. 2026 yıllı tahmini bütçesinin ve dipnotları ile görüşülmesi,

8.Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin 2026 yıllında ödenecek aylık ücret veya huzur hakları ile yolluklarının belirlenmesi, karara bağlanması,

9.Yönetim kuruluna ,kooperatif adına her türlü ihaleli,ihalesiz kira sözleşme yapma,kira sözleşmelerinin uzatılması yetkisinin verilmesi,

10.Kooperatif adına arsa,bina,daire, araç alım, satım ,kiralama yapma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,

11.Yönetim kurulu tarafından,değişik tarihlerde yapılan kira sözleşmelerinin görüşülüp karara bağlanması,

12.Dilek,temenniler ve kapanış