Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde 13 Ekim'de akciğerinden operasyon geçiren ve akciğer kanseri tanısı konulan Papa, dün taburcu edildikten sonra ilk kez Vatikan'da halkın karşısına çıktı. Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa 14. Leo, yaptığı konuşmada, ameliyatını gerçekleştiren sağlık ekibine ve kendisine gösterilen destek için teşekkür etti.

Papa, bu deneyimin, kendisini hastalara özellikle yakın hissetmesini sağladığını ifade ederek, 'Bu zorlu aşama geçtikten sonra, her zaman Tanrı'nın ve dualarınızın yardımıyla faaliyetlerime yavaş yavaş geri döneceğim. Tekrar teşekkür ederim.' dedi.

Bu arada, Papa'nın operasyonunu gerçekleştiren Prof. Stefano Margaritora da Vatican News'e verdiği demeçte, ameliyatın herhangi bir komplikasyon yaşanmadan başarıyla tamamlandığını belirterek, Papa'nın operasyon sonrası dönemini de iyi geçirdiğini söyledi.

Papa 14. Leo'nun 6-17 Kasım için planlanmış Latin Amerika ülkelerini kapsayan ziyareti hatırlatılarak bu seyahate çıkıp çıkamayacağı sorulan Margaritora, 'Klinik açıdan bu ziyaretin yapılmaması için bir sebep göremiyorum.' yanıtını verdi.

Papa, 11 Ekim'de ameliyat olacağını açıklamıştı

Papa 14. Leo, 11 Ekim'de Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sırasında, 'Doktorlar, akciğerimde bir kitle tespit etti. Doktorlar, müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

Vatikan'dan 13 Ekim'deki ameliyatın ardından yapılan yazılı açıklamada, 90 dakikalık operasyonun başarılı geçtiği belirtilerek, 'Papa'nın sağ akciğer alt lobu, video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi yapılan histolojik inceleme, akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı.' bilgisi paylaşılmıştı.

Papa 14. Leo, 17 Ekim'de Gemelli Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanıp taburcu edilmişti.

Vatikan, ameliyattan önce de Papa'nın iyileşmesi için 20 Ekim'e kadar bütün programlarının iptal edildiğini duyurmuştu. Basındaki haberlerde de Papa'nın 6-17 Kasım'da Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan Güney Amerika gezisini iptal etmemek için hemen ameliyat olmaya karar verdiği kaydedilmişti.





Muhabir: Barış Seçkin