İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, İncirtepe Mahallesi'ndeki bir sitede uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Sitedeki bir daireye düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. YApılan aramalarda 12 kilo 128 gram uyuşturucu madde, 1 kilo 944 gram sıvı halde sentetik ilaç, 13,63 gram bonzai, 2 cep telefonu, 2 hassas terazi, 5 kutu şeffaf kilitli poşet, 28 bin 395 sentetik hap, 40 dolar ve 2 bin 275 TL ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)