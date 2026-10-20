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Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Mumcular Mahallesi Güvercinlik Kavşağı'nda ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen okul servisi minibüsünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak minibüsteki üç öğrenciyi tahliye edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürdü.

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