İstanbul'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen gözaltı işlemlerinde yeni isimler ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre, gazeteci Murat Ağırel ile siyasetçi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül, Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama

İsmail Saymaz'ın paylaşımına göre, Yeni Partili Mustafa Sarıgül, oğlu Emir Sarıgül'ün emniyete giderek teslim olacağını bildirdi.

Sarıgül, soruşturmanın Almanya bağlantılı ticari bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını öne sürdü. Gazeteci Murat Ağırel'in ise konuyu haberleştirmek amacıyla sürece dahil olduğunu ifade etti.