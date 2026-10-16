Gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fon soruşturmasına ilişkin haberleri nedeniyle hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Ağırel'in evinde arama gerçekleştirildi.

Arama işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ağırel'in hangi suçlama nedeniyle yeniden gözaltına alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Murat Ağırel neden gözaltına alındı?

Sermaye piyasasındaki fon işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ifadeye çağrılan Murat Ağırel ve gazeteci İsmail Saymaz hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

9 Ekim'de ifade veren iki gazeteci, ilk aşamada imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine 10 Ekim'de haklarında ev hapsi kararı verilmişti.

Ağırel'in 16 Ekim'deki yeni gözaltı işleminin gerekçesi ve önceki soruşturmayla doğrudan bağlantısı ise henüz netlik kazanmadı.

Fon soruşturmasında yeni gelişmeler

Öte yandan gazeteci Bahadır Özgür de 15 Ekim'de fon soruşturması kapsamında, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Murat Ağırel'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip edilmeyeceğine ilişkin gelişmeler bekleniyor