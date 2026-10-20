Muğla'nın Milas ilçesinde 20 Ekim Salı günü sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Polis ekipleri, Milas Belediyesi binasına operasyon düzenleyerek bazı birimlerde arama başlattı.
Belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri alındı
İhlas Haber Ajansının (İHA) aktardığı bilgilere göre, operasyonun başlamasının ardından belediye binasının çevresinde çevik kuvvet ekipleri görevlendirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında binaya giriş ve çıkışlar durduruldu.
Polis ekiplerinin belediye içerisindeki bazı birimlerde arama yaptığı ve çalışmaların sabah saatlerinde devam ettiği bildirildi.
Muhabir: Ayça Cicidurucu