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Polis ekiplerinin belediye içerisindeki bazı birimlerde arama yaptığı ve çalışmaların sabah saatlerinde devam ettiği bildirildi.

İhlas Haber Ajansının (İHA) aktardığı bilgilere göre, operasyonun başlamasının ardından belediye binasının çevresinde çevik kuvvet ekipleri görevlendirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında binaya giriş ve çıkışlar durduruldu.

Muğla'nın Milas ilçesinde 20 Ekim Salı günü sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Polis ekipleri, Milas Belediyesi binasına operasyon düzenleyerek bazı birimlerde arama başlattı.

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