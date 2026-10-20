Ulus-Oran Sitesi hattına gece seferleri eklendi
EGO Genel Müdürlüğünün 19 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı duyuruya göre, 135-2 numaralı Ulus-Oran Sitesi hattının sefer programına gece seferleri dahil edildi.
Yeni düzenleme, özellikle gece saatlerinde söz konusu güzergahı kullanan yolcuları ilgilendiriyor.
Sefer saatleri nereden öğrenilecek?
Hattı kullanacak yolcular, güncel hareket saatlerini EGO Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebilecek.
Sefer planlamasına ilişkin ayrıntılara EGO'nun ulaşım bilgilendirme kanallarından ulaşılabilecek.
Başkentte toplu taşıma hizmetlerine yönelik duyuruların ve güzergah değişikliklerinin EGO'nun resmi kanallarından takip edilmesi önem taşıyor.
Muhabir: Ayça Cicidurucu