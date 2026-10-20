Eskişehir'deki cinayetle ilgili 1 zanlı tutuklandı

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Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

Başkentte toplu taşıma hizmetlerine yönelik duyuruların ve güzergah değişikliklerinin EGO'nun resmi kanallarından takip edilmesi önem taşıyor.

EGO Genel Müdürlüğünün 19 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı duyuruya göre, 135-2 numaralı Ulus-Oran Sitesi hattının sefer programına gece seferleri dahil edildi.

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