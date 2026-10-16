Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaklaşık 6 ay önce boşaltılan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkon çöktü. Olayın ardından bitişikteki 2 katlı binada yaşayan 2 kişi tedbir amacıyla tahliye edilirken, sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olay, gece saatlerinde Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce yıkılması planlandığı için boşaltılan 4 katlı metruk binanın 3'üncü katındaki balkon çöktü. Yerinden kopan balkon ve binanın oluşturduğu risk nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı. Olası bir tehlikeye karşı metruk binanın bitişiğinde bulunan 2 katlı yapıda yaşayan 2 kişi evlerinden tahliye edildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında Manolya Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Belediye ekipleri tarafından binada inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından risk oluşturan binanın belediye tarafından yıkılacağı belirtildi.