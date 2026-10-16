Kırıkkale'de, çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 15 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. (35) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.