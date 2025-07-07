Bolu’nun Kartalkaya kayak merkezinde 2025’in ilk aylarında Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Türkiye’yi yasa boğan facianın ardından açılan davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

"Aylık gelirim 100 Bin TL!"

Davanın ilk duruşmasında otelin sahibi Halit Ergül’ün verdiği ifade salonda tepkilere neden oldu. Mahkeme heyetinin maddi durumuna ilişkin sorusuna yanıt veren Ergül, “Aylık gelirimin 100 bin TL olduğunu söyleyebilirim” dedi. Bu sözler üzerine salonda uğultu yükselirken, bazı mağdur yakınlarının tepkisi sert oldu.

Facianın ardından binada yeterli yangın güvenliği bulunmadığı, acil çıkışların yetersiz olduğu ve personelin eğitimsiz olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Bilirkişi raporları da otel yönetimini sorumlu tutan tespitler içeriyordu. Yangında çocuklarını, eşlerini, yakınlarını kaybeden aileler adalet arayışlarını sürdürüyor.

Yanan Otelin Yanındaki Otelin Müdürü Gözyaşlarına Boğuldu!

Yangının meydana geldiği otelin hemen bitişiğinde bulunan Gazelle Resort Otel'in Müdürü Ahmet Demir, olayla ilgili ifadesinde duygusal anlar yaşadı. Savunmasını yaparken gözyaşlarına hakim olamayan Demir, şu ifadeleri kullandı: "Burada yitirilen her bir can, benim için derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. Olayın ardından günlerce uyuyamadım. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yangının yaşandığı otelde değil, bu ailenin sahip olduğu diğer otel olan Gazelle Resort Otel’in müdürüyüm… Bir kimsenin bir kurumda yetkili olması belgelere dayanmak zorundadır. Grand Kartal Otel’de yetkili olduğuma dair herhangi bir belge yoktur.” dedi