Aşağıda bilgileri yer alan taşınmaz satışları ile taşınmaz ve işyerleri kiralamalarının 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık artırma usulü ile yapılacaktır.

1-İletişim ve adres bilgileri

Adı : Çamlıdere Belediye Başkanlığı

Adresi : Körler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Barış Sk. No: 1/1 Çamlıdere/ Ankara

Telefon : 0 312 753 23 01 Faks : 0 312 753 22 44

2-İhale Konusu

Aşağıdaki tablolarda bilgileri belirtilen taşınmaz ve işyerleri ile ilgili şartnameler Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.

3-İhalenin yapılacağı adres tarih ve saat

a)-Yapılacağı yer: Çamlıdere Belediyesi hizmet binası toplantı salonunda yapılacaktır.

b)-Tarih ve saati: 22.04.2026 /14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler

A) Gerçek Kişilerden

1- TC kimlik kartı ve Adresli Nüfus kayıt örneği

2- Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz,

3- İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz,

4- Vekâleten ihaleye katılma halinde noterden alınmış vekâletname,

B) Tüzel Kişilerden:

1-Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Şirketlerden Noter tasdikli imza sirküsü,

3-Vakıflardan ihaleye katılmak üzere alınmış kararın fotokopisi, temsile yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,

4-Derneklerden tüzüğe uygun ihaleye katılmak üzere alınmış kararın fotokopisi, DERBİS yetki belgesi,

6- Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

7- Türkiye’de Tebligat için adres göstermeleri.

5- Geçici teminat:

a)-Belediye tahsilat servisine veya Çamlıdere Belediye Başkanlığına ait T.C. Ziraat Bankası Çamlıdere şubesinde bulunan TR 94 0001 0004 8612 5791 6750 09 Teminat hesabına açıklamalı yatırılacaktır.

b)- Şartname bedeli Belediye tahsilat servisine 500,00TL olarak her taşınmaz ve işyeri için ayrı ayrı yatırılacaktır.

-2886 sayılı D.İ.K.’ nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

-İhale ile ilgili detaylar şartnamelerde açıklanmış olup, katılımcıların ihale şartnamesindeki tüm maddeleri yerine getirmeleri, aksi takdirde ihaleye katılamayacaklardır.



5 (Beş) yıl süre ile kiralaması yapılacak işyerlerinin bilgileri



SN

KİRALAMA ADRESİ Kira

Amacı Aylık Kira Muhammen

Bedeli TL Beş Yıllık Kira Muhammen Bedeli TL % 3 Geçici Teminat

TL İhale Saati

01 Körler Mah. Semerkandi Sk No: 21/A- a,b Çamlıdere /ANK Çay Ocağı Şekerci 20.000,00 1.200.000,00 36.000,00 14.00



İlanen duyurulur



ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

