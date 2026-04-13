Aşağıda bilgileri yer alan taşınmaz satışları ile taşınmaz ve işyerleri kiralamalarının 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık artırma usulü ile yapılacaktır.
1-İletişim ve adres bilgileri
Adı : Çamlıdere Belediye Başkanlığı
Adresi : Körler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Barış Sk. No: 1/1 Çamlıdere/ Ankara
Telefon : 0 312 753 23 01 Faks : 0 312 753 22 44
2-İhale Konusu
Aşağıdaki tablolarda bilgileri belirtilen taşınmaz ve işyerleri ile ilgili şartnameler Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.
3-İhalenin yapılacağı adres tarih ve saat
a)-Yapılacağı yer: Çamlıdere Belediyesi hizmet binası toplantı salonunda yapılacaktır.
b)-Tarih ve saati: 22.04.2026 /14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler
A) Gerçek Kişilerden
1- TC kimlik kartı ve Adresli Nüfus kayıt örneği
2- Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz,
3- İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz,
4- Vekâleten ihaleye katılma halinde noterden alınmış vekâletname,
B) Tüzel Kişilerden:
1-Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
2-Şirketlerden Noter tasdikli imza sirküsü,
3-Vakıflardan ihaleye katılmak üzere alınmış kararın fotokopisi, temsile yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,
4-Derneklerden tüzüğe uygun ihaleye katılmak üzere alınmış kararın fotokopisi, DERBİS yetki belgesi,
6- Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
7- Türkiye’de Tebligat için adres göstermeleri.
5- Geçici teminat:
a)-Belediye tahsilat servisine veya Çamlıdere Belediye Başkanlığına ait T.C. Ziraat Bankası Çamlıdere şubesinde bulunan TR 94 0001 0004 8612 5791 6750 09 Teminat hesabına açıklamalı yatırılacaktır.
b)- Şartname bedeli Belediye tahsilat servisine 500,00TL olarak her taşınmaz ve işyeri için ayrı ayrı yatırılacaktır.
-2886 sayılı D.İ.K.’ nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
-İhale ile ilgili detaylar şartnamelerde açıklanmış olup, katılımcıların ihale şartnamesindeki tüm maddeleri yerine getirmeleri, aksi takdirde ihaleye katılamayacaklardır.
- 5 (Beş) yıl süre ile kiralaması yapılacak işyerlerinin bilgileri
|
SN
|
KİRALAMA ADRESİ
|Kira
Amacı
|Aylık Kira Muhammen
Bedeli TL
|Beş Yıllık Kira Muhammen Bedeli TL
|% 3 Geçici Teminat
TL
|İhale Saati
|01
|Körler Mah. Semerkandi Sk No: 21/A- a,b Çamlıdere /ANK
|Çay Ocağı Şekerci
|20.000,00
|1.200.000,00
|36.000,00
|14.00
İlanen duyurulur
ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI