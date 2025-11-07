İLAN



BEYPAZARI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

DOSYA NO İLÇE MAHALLE PARSEL YÜZÖLÇÜM HAZİNE VASFI İMAR TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE İHALE ADA HİSSESİ DURUMU BEDELİ TEMİNATI TARİHİ SAATİ 1 06120105928 Beypazarı Adaören 115 1443 255,96 Tam Hali Arazi İmarsız 82.000,00 24.600,00 26/11/2025 10:30 2 06120106620 Beypazarı Adaören 123 943 653,05 Tam Hali Arazi İmarsız 200.000,00 60.000,00 26/11/2025 10:40 3 06120107089 Beypazarı Adaören 123 949 501,57 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 26/11/2025 10:50 4 06120107090 Beypazarı Adaören 123 950 623,29 Tam Hali Arazi İmarsız 192.000,00 57.600,00 26/11/2025 11:00 5 06120107050 Beypazarı Adaören 123 953 1.395,76 Tam Hali Arazi İmarsız 424.000,00 127.200,00 26/11/2025 11:10 6 06120106708 Beypazarı Adaören 131 204 500,00 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 26/11/2025 11:20 7 06120106709 Beypazarı Adaören 131 205 500,00 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 26/11/2025 11:30 8 06120106711 Beypazarı Adaören 131 207 500,00 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 26/11/2025 11:40 9 06120106712 Beypazarı Adaören 131 208 500,00 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 26/11/2025 13:10 10 06120106713 Beypazarı Adaören 131 209 500,00 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 26/11/2025 13:20 11 06120106715 Beypazarı Adaören 131 211 500,00 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 26/11/2025 13:30 12 06120106719 Beypazarı Adaören 131 215 500,00 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 26/11/2025 13:40 13 06120106720 Beypazarı Adaören 131 216 500,00 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 26/11/2025 13:50 14 06120106721 Beypazarı Adaören 131 217 500,00 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 26/11/2025 14:00 15 06120106722 Beypazarı Adaören 131 218 500,00 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 26/11/2025 14:10 16 06120106724 Beypazarı Adaören 131 220 500,00 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 26/11/2025 14:20 17 06120106733 Beypazarı Adaören 131 229 511,83 Tam Hali Arazi İmarsız 158.000,00 47.400,00 26/11/2025 14:30 18 06120106736 Beypazarı Adaören 131 232 499,47 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 26/11/2025 14:40 19 06120106739 Beypazarı Adaören 131 235 513,98 Tam Hali Arazi İmarsız 160.000,00 48.000,00 26/11/2025 14:50 20 06120106740 Beypazarı Adaören 131 236 500,00 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 26/11/2025 15:00 21 06120106746 Beypazarı Adaören 131 242 809,06 Tam Hali Arazi İmarsız 248.000,00 74.400,00 26/11/2025 15:10 22 06120106747 Beypazarı Adaören 131 243 600,00 Tam Hali Arazi İmarsız 185.000,00 55.500,00 26/11/2025 15:20 23 06120106748 Beypazarı Adaören 131 244 600,53 Tam Hali Arazi İmarsız 185.000,00 55.500,00 27/11/2025 10:30 24 06120106749 Beypazarı Adaören 131 245 650,06 Tam Hali Arazi İmarsız 200.000,00 60.000,00 27/11/2025 10:40 25 06120106750 Beypazarı Adaören 131 246 501,32 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 27/11/2025 10:50 26 06120106752 Beypazarı Adaören 131 248 500,00 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 27/11/2025 11:00 27 06120106754 Beypazarı Adaören 131 250 500,00 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 27/11/2025 11:10 28 06120107063 Beypazarı Adaören 188 3 211,23 Tam Hali Arazi İmarsız 68.000,00 20.400,00 27/11/2025 11:20 29 06120107052 Beypazarı Adaören 217 1 501,49 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 27/11/2025 11:30 30 06120107053 Beypazarı Adaören 217 2 498,51 Tam Hali Arazi İmarsız 155.000,00 46.500,00 27/11/2025 11:40 31 06120107054 Beypazarı Adaören 217 3 597,74 Tam Hali Arazi İmarsız 185.000,00 55.500,00 27/11/2025 13:10 32 06120107055 Beypazarı Adaören 217 4 462,00 Tam Hali Arazi İmarsız 143.000,00 42.900,00 27/11/2025 13:20 33 06120107062 Beypazarı Adaören 217 5 462,54 Tam Hali Arazi İmarsız 143.000,00 42.900,00 27/11/2025 13:30 34 06120105255 Beypazarı Dibecik 131 55 683,60 Tam Hali Arazi İmarsız 518.000,00 155.400,00 27/11/2025 13:40 35 06120105254 Beypazarı Dibecik 131 56 683,00 Tam Hali Arazi İmarsız 518.000,00 155.400,00 27/11/2025 13:50 36 06120105253 Beypazarı Dibecik 131 57 683,00 Tam Hali Arazi İmarsız 518.000,00 155.400,00 27/11/2025 14:00 37 06120105252 Beypazarı Dibecik 131 58 683,00 Tam Hali Arazi İmarsız 518.000,00 155.400,00 27/11/2025 14:10 38 06120105256 Beypazarı Dibecik 131 59 683,00 Tam Hali Arazi İmarsız 518.000,00 155.400,00 27/11/2025 14:20 39 06120105270 Beypazarı Dibecik 159 4 1.473,33 Tam Hali Arazi İmarsız 501.000,00 150.300,00 27/11/2025 14:30 40 06120107676 Beypazarı Kızılcasöğüt 205 2 569,51 Tam Hali Arazi İmarsız 201.000,00 60.300,00 27/11/2025 14:40

BEYPAZARI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRAYA SUNULAN TAŞINMAZLAR

DOSYA NO İLÇE MAHALLE PARSEL YÜZÖLÇÜM HAZİNE VASFI İMAR TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE İHALE ADA HİSSESİ DURUMU BEDELİ TEMİNATI TARİHİ SAATİ 1 06120100315 Beypazarı Aşağıgüney 102 16 7.970,23 Tam Ham toprak İmarsız 13.000,00 3.900,00 27/11/2025 14:50 2 06120106771 Beypazarı Fasıl 155181 4 12.007,22 Tam Ham toprak İmarsız 205.000,00 61.500,00 27/11/2025 15:00 3 06120102582 Beypazarı Tacettin 1739 7.380,00 Tam Tarla İmarsız 14.000,00 4.200,00 27/11/2025 15:10 4 06120106503 Beypazarı Yukarı Ulucak 121 53 22.797,00 Tam Hali Arazi İmarsız 104.000,00 31.200,00 27/11/2025 15:20

Satışa sunulan taşınmazlar Ankara ili Beypazarı İlçesinde yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun

45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Beypazarı Milli Emlak Müdürlüğü servis odasında oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

Kiraya sunulan taşınmazlar Ankara ili Beypazarı İlçesinde yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların tarımsal amaçlı

olarak kullanılmak üzere 5 yıl süreyle kiralama ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Beypazarı Milli Emlak Müdürlüğü servis odasında oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; Gerçek kişilerde; yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri

ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri, kiralamak ve satın almak istedikleri taşınmaza ait Beypazarı Malmüdürlüğünün Ziraat Bankası Beypazarı Şubesinde bulunan TR310001000005000010005014 İban no’lu hesabına yatırılan teminat makbuzunu veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Beypazarı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan

(K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

Satılacak taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacak olup, satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin

ödenebileceği gibi,talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

Kiralanacak taşınmazın ilk yıl kira bedeli ihale bedeli olup peşin ödenebileceği gibi ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin

düzenlenmesinden önce, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenebilir.

Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından:5 Milyon TL'ye kadar

olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

Geçici Teminat bedeli Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin % 30’ u oranında

alınmaktadır.

Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale

saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr. web sayfasından ilçemizdeki ihale bilgileri www.beypazari.gov.tr. web sayfasından öğrenilebilir.

Adres: Beypazarı Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü Hacıkara Mahallesi Anafartalar Sokak No:1 06730 Beypazarı/ANKARA Tel: 0 (312) 763 42 33

