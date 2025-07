JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI



SİBER GÜVENLİK İÇ GÜVENLİK DUVARI ÜRÜNLERİ MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/948305

1-İdarenin

a) Adı : JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

b) Adresi : İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası : 0312 464 4613-4552 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : SİBER GÜVENLİK İÇ GÜVENLİK DUVARI ÜRÜNLERİ MAL ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı :

Miktarlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 414 NUMARALI BİRLİK MAL SAYMANLIĞI DEPOSU

ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI MÜTEAKİP 01-90 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR. YÜKLENİCİ FİRMA TESLİM EDECEĞİ ÜRÜNLERİN 414 NU.LI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI (0312 464 45 80-81) İLE KOORDİNEYİ MÜTEAKİP, ÜRÜN TESLİMİNİ YAPACAKTIR. 10.3.2. TESLİM ETME, TESLİM ALMA ŞEKİL VE ŞARTLARI: 10.3.2.1. SON TESLİM TARİHİNİ GEÇMEMEK KAYDIYLA, MAL TESLİMATLARI, 90 (DOKSAN) İŞ GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANIR. AKSİ HALDE MAL TESLİMİ DURDURULARAK O ANA KADAR TESLİMATI YAPILAN MALLAR DA İDARECE DIŞARI ÇIKARILIR VE İDARENİN BU KONUDA YAPMIŞ OLDUĞU MASRAFLAR YÜKLENİCİDEN AYRICA TAHSİL EDİLİR. BU UYGULAMA SONUCUNDA MALDA MEYDANA GELEBİLECEK ZARAR, HASAR, KAYIP VE ZİYANDAN DOLAYI YÜKLENİCİ HERHANGİ BİR HAK TALEBİNDE BULUNAMAZ. İŞ ARTIŞI VE İHTARLI SÜRE KAPSAMINDA TESLİM EDİLECEK MAL VE HİZMETLERDE DE AYNI HÜKÜM UYGULANIR. BU MADDENİN UYGULANMASINDAN MALI GEÇİCİ OLARAK TESLİM ALAN BİRİMLER İHALE YETKİLİSİNE KARŞI SORUMLUDUR. 10.3.2.2. JSGA BŞK.LIĞI 414 NU.LI TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI TARAFINDAN; YÜKLENİCİNİN NORMAL TESLİM SÜRESİ VE İHTARLI SÜRE SONUNA KADAR MAL TESLİMATI YAPMAMASI HALİNDE JSGA BŞK.LIĞI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA MAL TESLİMATININ YAPILMADIĞI YAZILI OLARAK BİLDİRİLECEKTİR. 10.3.2.3. TESLİM SÜRESİNİN SON GÜNÜ ( İHTARLI SÜRE DÂHİL ) RESMİ TATİLE RASTLARSA, TATİLİ İZLEYEN İLK İŞ GÜNÜ MAL TESLİMİ YAPILABİLİR. BU TAKDİRDE CEZA UYGULANMAZ. İHTARLI SÜRE, MALIN TESLİM EDİLEBİLECEĞİ SON GÜNÜ TAKİP EDEN İLK İŞ GÜNÜNDEN İTİBAREN BAŞLATILIR. TESLİM EDİLEN MALIN RED OLMASI DURUMUNDA, TESLİM SÜRESİ SONA ERMİŞ VE MUAYENE SONUCU TEBLİĞ EDİLMİŞ İSE YÜKLENİCİNİN İTİRAZ MUAYENESİ TALEP ETMEK İÇİN 2 (İKİ) İŞ GÜNÜ BEKLENECEK, İTİRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE YÜKLENİCİYE MUAYENE SONUCUNUN TEBLİĞİNİ TAKİP EDEN İLK İŞ GÜNÜNDEN İTİBAREN BAŞLATILMAK ÜZERE İHTAR ÇEKİLECEKTİR. 10.3.2.4. NORMAL TESLİM SÜRESİ DOLMUŞ İSE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ GEREĞİ VERİLECEK İHTARLI SÜRE İÇERİSİNDE BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE, TESLİM EDİLEN MALLARIN MUAYENESİ YAPILIR. (İHTARIN TEBLİĞ SÜRESİ İÇERİSİNDE MAL TESLİMATI YAPILMASI DURUMUNDA İHTAR YÜKLENİCİYE TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAK OLUP, GETİRİLEN MALLAR İHTARLI SÜREDE TESLİM EDİLMİŞ SAYILACAKTIR.) 10.3.2.5. İHTARLI SÜRE SONUNA KADAR TAAHHÜDÜN ŞARTNAME/SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK YERİNE GETİRİLMEMESİ (MAL TESLİMATI YAPILMIŞ İSE MUAYENE SONUCU REDDEDİLMESİ HALİNDE İHTARLI SÜRE DOLMAMIŞ OLSA DAHİ) HALİNDE, AYRICA PROTESTO ÇEKMEYE VE HÜKÜM ALMAYA GEREK KALMAKSIZIN KESİN TEMİNATI GELİR KAYDEDİLİR VE SÖZLEŞME FESHEDİLEREK HESABI GENEL HÜKÜMLERE GÖRE TASFİYE EDİLİR. AYRICA YÜKLENİCİ HAKKINDA 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNUN 22'NCİ MADDESİ HÜKÜMLERİ TATBİK EDİLİR. BU DURUM TAKSİTLER HALİNDEKİ TESLİMATLAR İÇİNDE GEÇERLİDİR.

d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI MÜTEAKİP 01-90 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.08.2025 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BEYTEPE-ÇANKAYA/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Kamu Bilişim Yetki Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi Standardı Sertifikası

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Uyum Sertifikası

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Palo Alto Networks Certified Network Security Consultant (PCNSC) sertifikası veya NSE 4, NSE 5 ve NSE 7 Sertifikalarının tamamı sunulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.