ESKİŞEHİR KOMPRESÖR İSTASYONU BORU STOK SAHASI İÇİN STOKLAMA EKİPMAN APARATLARI

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) DOĞAL GAZ İLETİM 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)



Eskişehir Kompresör İstasyonu Boru Stok Sahası İçin Stoklama Ekipman Aparatları mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/351427

1-İdarenin a) Adı : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) DOĞAL GAZ İLETİM 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) b) Adresi : Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Köyü Mevkii 06790 ETİMESGUT/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 03122973717 - 03122971923 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Eskişehir Kompresör İstasyonu Boru Stok Sahası İçin Stoklama Ekipman Aparatları b) Niteliği, türü ve miktarı : BOTAŞ Doğal Gaz İletim 1. Bölge Müdürlüğü boru stok rampalarına boru durdurucu (Eskişehir Kompresör Birim Başmühendisliği Alanında) muhtelif çaplardaki boruların beton kaide üzerinde zarar görmeden stoklanması için gerekli ekipman ve rampaların temin edilmesi için malzeme alımı işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BOTAŞ Eskişehir Cs-5 Kompresör İstasyonu Cumhuriyet 26005 Tepebaşı/ESKİŞEHİR, BOTAŞ Doğal Gaz İletim 1. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Etimesgut/ANKARA ç) Süresi/teslim tarihi : Tüm malzemeler işe başlama tarihinden itibaren 120 gün içinde teslim edilecektir. Ürünler teslim edilmeden önce İdare onayı alınacaktır. Teslimat hafta içi mesai saatlerinde yapılacaktır. Malzemeler araç üstünde teslim alınacak olup İdare tarafından forklift yardımıyla indirilecektir. Bu doğrultuda, gerekli palet ve paketleme işlemi Yüklenici tarafından yapılacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihte işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.04.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Doğal Gaz İletim 1. Bölge Müdürlüğü Yapracık ANKARA



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

