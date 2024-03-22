Türkiye'nin İlk Kadın Pilotu Sabiha Gökçen

Sabiha Gökçen, 1913 yılında Bursa'da doğdu ve Türk Havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Atatürk'ün önderliğinde eğitim alan Gökçen, 1936 yılında Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu unvanını aldı ve Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yaptı. Hem savaş sırasında hem de sonrasında Türk Havacılık tarihinde önemli bir rol oynadı ve birçok başarıya imza attı.

Bugün, Sabiha Gökçen'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Havacılık okullarından kamu kurumlarına kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen bu etkinliklerde, Gökçen'in hayatı, başarıları ve fedakarlıkları bir kez daha hatırlanıyor ve genç kuşaklara aktarılıyor.

Sabiha Gökçen'in Türk Havacılık tarihindeki yerini ve önemini anmak, onun mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için düzenlenen bu etkinlikler, Türkiye'nin ortak değerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Gökçen'in azmi ve başarısı, Türk kadınının güçlü duruşunu temsil ediyor ve her yıl düzenlenen anma etkinlikleriyle bu değerler yaşatılmaya devam ediyor.

SABİHA GÖKÇEN KİMDİR?

Sabiha Gökçen 1913 yılında Bursa'da doğdu. Babası ve annesinin ölümünün ardından 1925 yılında Bursa'yı ziyaret eden Atatürk tarafından evlat edinildi. Sabiha Gökçen'e "Gökçen" soyadı, henüz havacılıkla ilgisinin olmadığı 1934 yılında soyadı kanununun çıkmasıyla Atatürk tarafından verildi.

Çankaya İlkokulu ve İstanbul Üsküdar Kız Koleji'nde eğitim gören Sabiha Gökçen, 1935'te Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girdi. Ankara'da yüksek planörcülük brövelerini aldı. Gökçen 7 erkek öğrenci ile birlikte Kırım Rusya'ya gönderildi ve orada yüksek planörcülük eğitimini tamamladı.

1936'da Eskişehir Askeri Hava Okulu'na girdi ve burada aldığı özel eğitimden sonra askeri pilot oldu. Eskişehir'de 1.Tayyare Alayı'nda bir süre staj yaptı ,avcı ve bombardıman uçakları ile uçtu. 1937 yılında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı bir törenle kendisine Türk Hava Kurumu Murassa (İftihar) Madalyası verildi. 30 Ağustos 1937'de askeri uçuş brövesi aldı.

Gökçen 1938'de Balkan devletlerinin davetlisi olarak, uçağıyla Balkan turu yaptı. Türkiye'ye dönüşünün ardından Türk Hava Kurumu Türkkuşu'na "Başöğretmen " tayin edildi ve 1955'e kadar bu görevini başarıyla sürdürdü.

1953 ve 1959'da davet üzerine ABD'ye giden Sabiha Gökçen, Türk toplumu ve Türk kadınını tanıttı. 1996'da havacılık kariyerinin en büyük ödülünü aldı. Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar Toplantısı'nın onur konuğu olarak katıldığı Maxwell Hava Üssü'nde ki törende "Dünya Tarihine adını yazdıran 20 Havacıdan biri" seçildi. Gökçen bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı oldu. Son uçuşunu 1996'da 83 yaşında iken Fransız pilot Daniel Acton eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla yaptı.